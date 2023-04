El Govern intensifica les inversions per aprofitar fins a la darrera gota d'aigua disponible. Així, la Generalitat aposta per regenerar l'aigua del riu Llobregat amb la construcció de 27 noves plantes amb una inversió prevista de 120 milions d'euros. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant la visita a les obres de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable del Besòs, per conèixer de primera mà l’activitat d’aquesta estació estratègica. Aragonès espera que "totes aquestes inversions a mitjà termini evitin restriccions més severes".

Aprofitar fins a la darrera gota Aquesta estació de tractament permet recuperar la captació de l'aqüífer del delta del riu, un embassament natural subterrani abandonat en 1995. La recuperació de l'aigua es fa a través de sistemes de nanofiltració i osmosis. Pere Aragonès ha anunciat durant la visita que en aquests moments la infraestructura permet produir 200 litres d'aigua per segon, però que després de les noves inversions, s'espera que al juny es pugui doblar la seva capacitat i que a finals d'any s'arribi als 860 litres per segon. Durant la visita, Aragonès ha posat en valor la importància de poder augmentar el volum d'aigua regenerada disponible i la inversió de 25 milions avançats per l'ACA en aquesta planta abans que acabi l'any. "L'objectiu és aprofitar tota l'aigua disponible del rec comtal i també l'aigua que captarem de nous pous", ha apuntat, alhora que ha destacat la voluntat d'acompanyar-ho amb un ús més eficient de l'aigua i disposar de noves dessalinitzadores i noves potabilitzadores Els experts demanen pensar globalment la gestió de l'aigua