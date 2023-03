Catalunya afronta el dia mundial de l'aigua en plena sequera

El 22 de març es celebra el Dia Mundial de l'Aigua. A Catalunya té lloc enmig d'un episodi de sequera excepcional i amb els embassaments amb unes capacitats que no es veien des de feia diverses dècades. El pantà de la Baells, per exemple, està al 26% de la seva capacitat. Un percentatge que equival a la meitat d'aigua que hi havia fa un any. Un nivell d'aquestes característiques no es veia des de l'any 2008, quan també vam viure un altre episodi de sequera extrema. El pantà de Sau, on recordem que s'està buidant l'aigua per transvassar-la al de Susqueda, es troba per sota del 8% de la seva capacitat. Un espai que ens deixa imatges insòlites com la retirada dels peixos que vivien en aquest hàbitat.

Escenari preocupant A Catalunya fa 30 mesos que les pluges són molt escasses. Aquest hivern ha estat especialment sec, només ha plogut un 30% del que és habitual per l'època. Les pluges que vindran a la primavera no resoldran la sequera La AEMET avisa que el panorama que viurem aquesta primavera i estiu serà difícil per l'absència de precipitacions. José Luis Camacho, delegat territorial de l’AEMET a Catalunya ha afirmat al Cafè d'Idees que ''l'escenari és per estar una mica preocupat''. Adverteix que la pluja de la primavera no frenarà la situació i que es preveu que l'estiu sigui càlid i evapori l'aigua. Ha subratllat que es preveu arribar a més de 3 graus d'escalfament global a finals de segle si no es prenen mesures. 10.04 min AEMET: "L'escenari és per estar preocupat amb la sequera"

Decret de Sequera Precisament en aquest dia Mundial de l'Aigua, el Parlament convalida el decret de sequera per fer front a la situació actual gràcies a l'abstenció de Junts. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha obert la porta a incorporar en un futur decret les propostes que els grups parlamentaris plantegin a la cimera de l'aigua. 01.03 min Junts facilitarà l'aprovació del decret de la sequera | Laura Herrero A la sessió de control, Aragonès ha fet una crida a la "màxima responsabilitat" dels grups i ha defensat que cal aprovar el decret i "no quedar-se de braços plegats". Al seu torn, tant PSC, com Junts, com els comuns han recriminat al Govern la "manca de diàleg" en l'elaboració de la norma i han acusat l'executiu de no haver volgut consensuar les propostes. 'Aigua és Vida' ha aprofitat l'efemèride per demanar al Govern que modifiqui el Pla Especial de Sequera (PES) perquè s'activin mesures per contenir les reserves i endarrerir l'entrada en l'estat d'emergència. Incendis, sequera i falta d'aigua: combinació fatal