AEMET: "L'escenari és per estar preocupat amb la sequera"

José Luis Camacho, delegat territorial de l’AEMET a Catalunya, adverteix sobre l'escenari que podem viure a la primavera i l'estiu amb la manca d'aigua als pantans: "L'escenari és per estar una mica preocupat" amb la sequera. En aquest sentit, adverteix que la pluja de la primavera no frenarà la situació, i que es preveu que l'estiu sigui càlid i evapori l'aigua, com és habitual. En el Dia Mundial de l'Aigua, subratlla que es preveu arribar a +3 graus d'escalfament global a finals de segle, si no es prenen mesures.