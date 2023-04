Aquest divendres se celebra la cimera per abordar la situació de sequera al Parlament. Tots els grups parlamentaris, menys Vox, debatran com s'ha de gestionar l'aigua, quines mesures s'han de prendre per tal de mitigar o revertir aquesta situació. També s'espera que explorin alternatives. El climatòleg Javier Martín-Vide, el responsable d'organització d'Unió de Pagesos, Josep Carles Vicente, i l'expert en gestió de l'aigua Joan Gaya han ofert les seves propostes al Cafè d'idees.

Per Javier Martín-Vide cal que els representants polítics actuïn amb "sensatesa" i que pensin en el territori de forma integral, tenint present l'aigua i també l'energia: "Que pensin el territori en conjunt. Estem en un canvi, el canvi climàtic". En aquest sentit, Martín-Vide reclama pensar el territori amb les seves particularitats per "no posar camps de golf a un desert" i afegeix que cal pensar geogràficament "amb una mirada àmplia i de futur".

Martín-Vide explica que no hi ha previsions de pluja abundant, ni a la primavera, ni a l'estiu : "No sembla que acabi la sequera abans de l'estiu, que serà sec i calorós, no veiem el final de la sequera". En aquest sentit, alerta que les pròximes dècades es preveuen onades de calor crítiques que encara que plogués més, també hi haurà més evaporació: " Haurem d'adaptar-nos a un país més càlid ".

L'expert en gestió de l'aigua, Joan Gaya, creu que la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà , té una oportunitat per a la gestió de l'aigua "com mai" havia tingut la Generalitat: " És el primer Govern que ha posat sota el mateix departament l'ACA i la política agrària ".

"La no gestió és un error"

Josep Carles Vicente, el sindicalista agrari reclama un reg de suport per a les plantacions d'arbres fruiters perquè si no, no hi haurà collita i explica que ara ja s'estan arrencant flors per no posar els arbres en risc: "A la primavera 'algo' plourà, però el fruit caurà. A les zones de rec no estem habituats a què hi hagi sequera".

El responsable d'organització d'Unió de Pagesos alerta del perill de perdre els arbres fruiters si no es pot regar i reclama un replantejament de país: "La no gestió és un error. Hem de decidir què fem, les carreteres són importants, però l'aigua, ens cal per estabilitzar la pagesia".