Sequera | Els experts demanen pensar globalment la gestió de l'aigua

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees al climatòleg Javier Martín-Vide, al responsable d'organització d'Unió de Pagesos, Josep Carles Vicente, i a l'enginyer i l'expert en gestió de l'aigua Joan Gaya. Ho fem coincidint amb la cimera sobre la sequera que se celebra al Parlament de Catalunya. Martín-Vide demana sensatesa als polítics i que pensin en el territori de forma integral: "No podem posar un camp de golf en un desert", ha dit. Mentre Vicente demana als representants que tinguin una "llarga mirada" pensant amb el territori: "Els transvasaments no es poden fer sense pensar en tot". En aquest sentit, Gaya recorda que les xarxes fluvials estan connectades: "Estem parlant de transvasaments amb certa tranquil·litat, perquè ja en tenim".

El climatòleg recorda que les sequeres són un fenomen consubstancial al clima mediterrani: "Els ecosistemes estan perfectament adaptats. Parlem de sequera quan hi ha dèficit d'aigua". Defensa que la sequera actual no es podia preveure de forma concreta, però adverteix sobre el futur: "Ens haurem d'adaptar a un país més càlid i sec", adverteix. El responsable d'Unió de Pagesos celebra les "grans inversions" en regadiu, però creu que cal "un replanteig molt important a nivell de país". I l'enginyer assenyala una "simetria estructural i institucional" en la gestió de l'aigua que llastra i afegeix "interferències". "És el primer Govern que ha posat sota el mateix departament l'ACA i la política agrària", ha destacat Gaya, destacant que la consellera Teresa Jordà té una oportunitat de traduir la unitat administrativa a la gestió. I els experts sobre el clima i la sequera ens parlen del concepte "segrest de l'aigua": "Al no fer gestió, les conseqüències són aquestes", diu Vicente.