Narcís Prat: "A Lleida patiran molt la falta d'aigua"

Narcís Prat, catedràtic emèrit d'Ecologia de la Universitat de Barcelona (UB), avisa que les comarques de Lleida i de l'Ebre "patiran molt" els efectes del canvi climàtic en els pròxims anys, especialment pel que fa a la manca d'aigua. I no és cap novetat, assegura, perquè "fa 20 anys ja es va dir que patiria i no han fet cap cas". El model agrícola actual no és sostenible perquè s'extreu massa aigua, tenint en compte que ja sabem que cada cop hi haurà menys neu i difícilment els embassaments de la zona es podran tornar a omplir.

Sobre la sequera, i més enllà de la problemàtica específica de les comarques de Ponent, Narcís Prat adverteix que el problema d'aigua a Catalunya no és només de falta de precipitacions: "als embassaments cada cop hi entra menys aigua no només perquè plou poc sinó perquè aquesta pluja es queda als boscos". En aquest sentit, recorda que, contràriament al que molta gent pensa, avui la massa boscosa és molt més extensa que fa unes dècades, i la vegetació també consumeix recursos hídrics.

Prat elogia la gestió que estan fent els tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i està convençut que si no fos per "les coses que es van fer arran de la sequera de 2008, avui ja s'haurien implantat restriccions en l'ús domèstic". A nivell de consum individual, el marge per actuar és molt estret perquè 100 litres diaris i per persona de mitjana ja és una xifra molt baixa. A més a més, no hi ha incentius per reduir el consum perquè "el negoci de l'aigua per les empreses concessionàries i els ajuntaments està en la part fixa de la factura". De cara al futur, aposta per augmentar molt la reutilització perquè actualment es perden milions de litres que van al mar i que es podrien aprofitar.

El catedràtic d'Ecologia de la UB atribueix bona part de les mancances actuals a errors de planificació política: "avui tenim tecnologia disponible per resoldre la sequera i adaptar-nos a les conseqüències del canvi climàtic. El problema és que hi ha governs que fa anys no van fer res i plantejaven solucions irreals, com ara el transvassament del Roine". Sobre la cimera convocada pel president de la Generalitat la setmana vinent, Prat creu que no servirà de gaire si els partits van "amb l'únic ànim de desgastar el Govern i fer 'postureo'".