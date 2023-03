Les pluges que vindran a la primavera no resoldran la sequera

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) no preveu grans canvis a curt termini amb relació a la sequera hídrica que arrosseguen zones de Catalunya com les comarques de Barcelona i de Girona. Els models amb què es treballa no donen una imatge massa clara del nivell de precipitació que caurà fins al mes de juny, però no hi ha gaire probabilitats que se situin per sobre de la mitjana.

El delegat territorial de l'AEMET a Catalunya, José Luis Camacho, recorda que l'època de pluges per excelència a Catalunya és la tardor i en conseqüència una primavera amb precipitacions similars a la mitjana habitual tindrà uns efectes minsos per pal·liar la sequera.

00.43 min La primavera no arreglarà la sequera

La sequera persisteix El que tenen clar els responsables de l'AEMET és que les pluges que puguin caure durant la primavera no seran suficients per compensar mesos i mesos de dèficit hídric i, per tant, els embassaments continuaran en una situació força precària. La situació és especialment preocupant a les demarcacions de Barcelona i de Girona, que depenen de l'aigua que subministren els rius de les conques internes. 00.59 min La sequera persistirà | IGNASI GRAS Tots els pantans d'aquesta àrea presenten actualment una situació força pitjor a la de fa exactament un any. Segons l'informe diari que publica l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), l'estat més baix de reserves el tenen els pantans de Siurana (8%), Riudecanyes (9%) i Sau (10%). Aquest últim i el de Sant Ponç són els que han patit una davallada més important, 42 i 35 punts percentuals respectivament. Als embassaments que depenen dels rius de la Conca de l'Ebre la situació no és tan greu, però pantans com Guiamets, Rialb i Canelles també disposen menys reserves de les que hi havia el març de l'any 2022.

Tanquen els accessos al pantà de Sau Des d'aquesta setmana el Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona ha decidit tancar l'accés al punt d'informació i a l'àrea d'esplai del pantà de Sau. El tancament es deu a motius de seguretat arran de l'actuació que està duent l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) a la zona. 02.18 min Tanquen els accessos al pantà de Sau durant tres setmanes La represa del servei es farà en funció de l'evolució i les necessitats de les actuacions de l'ACA i les possibilitat d'oferir aquests serveis amb les màximes garanties de qualitat i efectivitat. Les persones que hagin fet una reserva prèvia per accedir a l'àrea d'esplai rebran la devolució dels diners. En les dues darreres setmanes s'havien incrementat molt els visitants que volien veure la retirada dels peixos i també el baix nivell de l'aigua.