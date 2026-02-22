Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy en directo: la final del A4 de bobsleigh abre la última jornada
- Sigue en directo la última jornada olímpica con el broche de oro en las últimas finales
Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 llegan a su fin. Este domingo 22 de febrero se celebra la última jornada y se disputarán las últimas finales y te las contaremos en directo, en abierto y gratis en Teledeporte y RTVE Play.
Desde primera hora tenemos la maratón femenina de esquí de fondo y las féminas seguirán siendo protagonistas durante buena parte de la mañana con la final de curling, el esquí acrobático halfpipe y del doble femenino de bobsleigh, para dar paso a los chicos con el cuádruple masculino y la gran final de hockey con el súper clásico entre Estados Unidos y Canadá. Después habrá un parón hasta la Ceremonia de Clausura a las 20:30 horas.
Juegos Olímpicos Invierno Milano Cortina 2026 del 22 de febrero, en directo
- 11:00
-
10:55
La cuarta carrera de bobsleigh la veremos en RTVE Play. Ahora después de una pausa en Teledeporte conectaremos con la final de curling femenina entre Suiza y Suecia.
- 10:50
- 10:40
-
10:25
Hoy tendremos la final de esquí acrobático halfpipe femenino que se aplazó ayer por el tiempo (DIRECTO).
-
10:20
En bobsleigh están compitiendo 24 trineos, pero para la cuarta carrera se hará una criba de 20. De momento, no se alteran las posiciones de cabeza.
-
10:15
En el paso por el kilómetro 5,4 va liderando la maratón Ebba Andersson (DIRECTO)
-
9:55
¡Arranca la competición en Milano Cortina 2026! Ya en marcha dos pruebas que puedes seguir en RTVE Play:
ESQUÍ DE FONDO. 50 kilómetros femenino. Síguelo aquí en DIRECTO
BOBSLEIGH. Tercera manga (final) del cuádruple masculino. Síguelo aquí en DIRECTO
-
9:30
¿Qué ver hoy en los JJOO?
Te lo contamos todo en nuestra agenda del día, la última de Milano Cortina 2026.
-
9:00
¡Buenos días!
Los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026 llegan a su fin este domingo 22 de febrero. Última jornada, pero no por ello exenta de finales olímpicas. Ya desde las 10:00 de la mañana tendremos la maratón femenina de esquí de fondo, aún con el recuerdo de la exhibición que dio el día anterior en la masculina el noruego Johannes Klaebo. Pero no será la única cita de la agenda. Este domingo se coronarán los últimos campeones y se apagará el fuego olímpico en la Ceremonia de Clausura.