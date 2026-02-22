Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy en directo: la final del A4 de bobsleigh abre la última jornada

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 llegan a su fin. Este domingo 22 de febrero se celebra la última jornada y se disputarán las últimas finales y te las contaremos en directo, en abierto y gratis en Teledeporte y RTVE Play.

Desde primera hora tenemos la maratón femenina de esquí de fondo y las féminas seguirán siendo protagonistas durante buena parte de la mañana con la final de curling, el esquí acrobático halfpipe y del doble femenino de bobsleigh, para dar paso a los chicos con el cuádruple masculino y la gran final de hockey con el súper clásico entre Estados Unidos y Canadá. Después habrá un parón hasta la Ceremonia de Clausura a las 20:30 horas.