Juegos Olímpicos de Invierno 2026: la ceremonia de clausura y qué ver el domingo 22 de febrero en RTVE Play

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 llegan a su fin. El domingo 22 de febrero viene marcado por la ceremonia de clausura, que pondrá el broche final a un evento deportivo maravilloso. Este sábado, Oriol Cardona y Ana Alonso hicieron historia al convertirse en los más laureados con dos medallas, al conseguir el bronce en el relevos, y hacer de Milano Cortina 2026 los mejores Juegos Olímpicos de Invierno de la historia de nuestro país.

Para antes de echar el cierre, tendremos dos de las finales más esperadas, la femenina de curling entre Suecia y Suiza y la masculina de hockey sobre hielo entre Canadá y Estados Unidos.

Cuatro finales y la ceremonia de clausura El plato fuerte de la jornada será la ceremonia de clausura, que se podrá ver en RTVE Play, pero también tenemos algunas de las mejores finales: la femenina de 50 km de esquí de fondo, la de cuádruple masculino de bobsleigh y, sobre todo, la femenina de curling y la masculina de hockey sobre hielo, dos de los deportes más seguidos durante estos Juegos Olímpicos de Invierno. La mejor previa de la ceremonia de clausura será el último Milano Cortina en Juegos, con Ernest Riveras y Paula Fernández Ochoa. El programa que nos ha acompañado con el mejor resumen diario de la jornada desde el pasado 6 de febrero.

Los mejores atletas La noruega Therese Johaug quiere despedirse de estos Juegos con un oro en su distancia favorita, el 50 km de esquí de fondo, pero las suecas Frida Karlsson, con dos oros y una plata y Ebba Andersson, con tres platas, llegan en mejor forma. Alemania es la gran dominadora del cuádruple masculino y Estados Unidos y Suiza son candidatos al podio. Las dos finales de deportes de equipo no pueden estar más igualadas. Un clásico europeo y uno norteamericano. En la final femenina de curling se las verán Suecia y Suiza y en la masculina de hockey sobre hielo se medirá Canadá a Estados Unidos, con un ligerísimo favoritismo para los primeros.