La primavera no arreglarà la sequera

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) no preveu grans canvis a curt termini amb relació a la sequera hídrica que arrosseguen zones de Catalunya com les comarques de Barcelona i de Girona. Els models amb què es treballa no donen una imatge massa clara del nivell de precipitació que caurà fins al mes de juny, però no hi ha gaire probabilitats que se situin per sobre de la mitjana.

El delegat territorial de l'AEMET a Catalunya, José Luis Camacho, recorda que l'època de pluges per excelència a Catalunya és la tardor i en conseqüència una primavera amb precipitacions similars a la mitjana habitual tindrà uns efectes minsos per pal·liar la sequera.