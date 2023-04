Alícia Romero: "Votar tampoc resol res"

La portaveu parlamentària de PSC i Units per Avançar, Alícia Romero, justifica que el govern espanyol tanqui la porta a la proposta de referèndum acordat del president de la Generalitat, Pere Aragonès, perquè considera que "votar tampoc resol res i genera divisió". Romero afegeix que un referèndum no està previst a la Constitució i que no resol la relació entre Catalunya i Espanya. La portaveu del PSC descarta que els socialistes donin suport a un referèndum, encara que no es pregunti directament sobre la independència: "D'entrada, no ens ho plantegem. Hauríem de parlar-ne".

En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Romero desvincula la negativa a l'acord de claredat del període electoral: "Al setembre ho va presentar i se'n va emportar carabasses de tothom. La proposta neix bastant morta".

Descarta l'indult a Borràs Sobre la situació de Laura Borràs al Parlament, Alícia Romero creu que a Junts per Catalunya hi ha diferents posicions sobre el cas de Laura Borràs: "Envio tot el suport a Junts. No sempre és fàcil actuar". I descarta l'indult: "No està sobre la taula. És un cas de corrupció". Romero afegeix que els socialistes no demanen res a la Junta Electoral perquè actuarà com ho va fer en els casos de Quim Torra o Pau Juvillà. Alícia Romero demana a Borràs fer un pas al costat: "Si és tant patriota, que faci un pas al costat i recuperem el prestigi de la institució".

Es repensen haver fet confinaça al Govern La portaveu socialista recorda que el PSC ha tingut predisposició per facilitar l'aprovació del decret de sequera, però reclama canvis que el Govern no fa, tot i que diu, s'hi havia compromès: "És trist, vam donar la confiança i a vegades ens sembla excessiu". Alícia Romero critica l'executiu català d'haver-se adonat ara de la sequera, que fa 32 mesos que no plou, quan fa 10 anys que no es fan inversions. La portaveu socialista rebutja el règim sancionador del decret i reclama col·laborar amb els ajuntaments: "Al 2009 també hi va haver sequera i no es va sancionar als ajuntaments". “☕ Alícia Romero assegura que els socialistes mantenen tota la predisposició a arribar a un acord per la sequera | @aliciarll @socialistes_cat



