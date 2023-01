Després que Esquerra Republicana votés aquest dijous a favor del punt de la moció del PSC sobre el tram del quart cinturó entre Sabadell i Terrassa, els republicans defensen que no cal esperar més i que ha arribat l'hora de tancar un acord definitiu pels pressupostos.

Però els socialistes ja han deixat clar que el compromís de construir la B-40 és un pas important però no suficient per donar per conclosa la negociació. És més, l'equip negociador del PSC confia que Esquerra acabi acceptant també incloure als comptes l'ampliació de l'aeroport del Prat i el llum verd definitiu al projecte de Hard Rock al Camp de Tarragona.

Esquerra demana al PSC reprendre les converses el més aviat possible però el primer secretari del PSC, Salvador Illa, no sembla tenir gaire pressa i ha fixat el pròxim dilluns com a data per a la represa de les negociacions.

Els comuns exigeixen al PSC que es defineixi ja La presidenta d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach lamenta que el PSC segueixi bloquejant els pressupostos. "Més que esculls, està plantejant excuses", ha dit al Cafè d'Idees de RTVE. La líder dels comuns al Parlament ha explicat que el seu partit no té un acord d'investidura ni de legislatura amb ERC sinó un acord pressupostari. I, per aquest motiu, ha defensat que el canvi de posició dels republicans sobre la B-40 no modifica l'acord de pressupostos amb el Govern. Albiach assegura que té la paraula del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que no hi haurà als pressupostos ni un sol euro per a la B-40, ni per a l'ampliació de l'aeroport del Prat ni per al Hard Rock. També qualifica "d'al·lucinant" el canvi de posició d'Esquerra amb la Ronda del Vallès sense tenir garantit un acord de pressupostos amb el PSC. I ha afegit que no sap per quin motiu els republicans han actuat d'aquesta manera.