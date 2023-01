Sense pressupostos a les portes del mes de febrer

Després que Esquerra Republicana votés aquest dijous a favor del punt de la moció del PSC sobre el tram del quart cinturó entre Sabadell i Terrassa, els republicans defensen que no cal esperar més i que ha arribat l'hora de tancar un acord definitiu pels pressupostos.

Però els socialistes ja han deixat clar que el compromís de construir la B-40 és un pas important però no suficient per donar per conclosa la negociació. És més, l'equip negociador del PSC confia que Esquerra acabi acceptant també incloure als comptes l'ampliació de l'aeroport del Prat i el llum verd definitiu al projecte de Hard Rock al Camp de Tarragona.