Alícia Romero: "Votar no resol res"

Alícia Romero justifica que el govern espanyol tanqui la porta a la proposta de referèndum del president Pere Aragonès. "Votar tampoc resol res. Votar no resol res", ha afegit, entre altres motius, considerant que no és una solució al conflicte català. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga desvincula la negativa a l'acord de claredat del període electoral. La portaveu del Grup Parlamentari Socialistes - Units per Avançar descarta que el PSC doni suport a un referèndum, encara que no es pregunti directament sobre la independència: "D'entrada, no ens ho plantegem. Hauríem de parlar-ne". I celebra que el Govern tingui "més pressa" en resoldre "problemes", després d'anys de "deixadesa en els temes quotidians".

Creu que a Junts per Catalunya hi ha diferents posicions sobre el cas de Laura Borràs. Diu que l'indult a la presidenta suspesa del Parlament "no està sobre la taula" perquè "és un cas de corrupció". I assegura que, si fos del PSC, no ocuparia la presidència del Parlament des de l'inici del judici oral.

Diu que els socialistes mantenen tota la predisposició a arribar a un acord per la sequera, però destaca que "el Govern necessita acordar, i acordar vol dir cedir". Apunta que el Govern els genera "desconfiança" perquè no va fer les modificacions que havia promès al decret de la sequera. I critica que l'executiu català no hagi previst la sequera: "L'única solució d'emergència és que plogui. Les mesures no serviran per a aquest estiu".

D'altra banda, reconeix "petites discrepàncies" sobre la B-40, però confia que siguin "superables", puix creu que en aquest cas hi ha "voluntat" dels governs. Lamenta que hi pugui haver polítics darrere del Tsunami Democràtic. I creu que s'hauria de ser més prudent en gags com el de TV3 sobre la Verge del Rocío: "Entenc que ofengui"