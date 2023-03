Incendis, sequera i falta d'aigua: combinació fatal

En les últimes setmanes, hem vist com han pujat les temperatures de forma exagerada, hem vist el Pantà de Sau quedar-se al 10% de la seva capacitat per primera vegada en aquest segle i hem vist més de tres incendis forestals en dos dies quan encara no s'ha acabat l'hivern. Són el resultat d'una combinació dels fenòmens mediambientals que viu Catalunya actualment: sequera, manca de pluja i canvi climàtic.

Encara que puguin semblar fets aïllats, els experts asseguren que tots aquests casos estan relacionats. La manca de pluges provoca sequera que, sumada a l'escalfament global, incrementa el risc d'incendis. D'altra banda, l'alta demanda d'aigua, sumada a la manca de pluges i el malbaratament d'aquesta, es tradueix en un dèficit d'aigua important.

Una tendència creixent Marc Castellnou, cap de l'Àrea del GRAF dels Bombers de la Generalitat, però, explica al Cafè d'Idees de Ràdio 4 i La 2 que aquesta situació no és tan excepcional com sembla. "Fa més de vint anys que és habitual que els incendis comencin abans", explica Castellnou. El bomber recorda que en aquesta època l'any passat l'incendi de Roses ja havia cremat més de 400 hectàrees. Així doncs, Castellnou llença un crit d'alerta a la població: "S'ha de canviar el paradigma de creure que la campanya d'incendis és només a l'estiu". La diferència, diu, és que cada vegada els incendis són més ràpids. Durant aquesta última setmana, hi ha hagut almenys un incendi forestal cada a dia a Catalunya. N'hi ha hagut de més extensos i complicats, com l'incendi a la Selva del Camp que va cremar més de 12 hectàrees, o de més petits i tranquils com un incendi de vegetació al Perelló. Del més recent, a Calafell, n'hem sabut la hipòtesi de causa amb què treballen els Agents Rurals. Un cable de la línia s'hauria desprès, coincidint amb el tall en el subministrament. Puja el nivell de vigilància i prevenció per risc d'incendis a 25 comarques Els focs arriben en una setmana on s'havia activat el nivell 2 del Pla Alfa de prevenció i vigilància d'incendis forestals a diverses comarques a causa de la situació meteorològica. A més, la situació de sequera que viu el país incrementa encara més la possibilitat d'incendi als boscos. Castellnou destaca que la que tenim actualment és la més gran que hem tingut mai, però no per la manca de pluges, sinó per l'escalfament global. "Els nostres boscos han de gastar més aigua per viure perquè tenen temperatures més altes. Si tens poca aigua i has de gastar més, el resultat pel bosc és excepcional", explica el bomber.

La sequera agreuja la situació: més risc d'incendis D'altra banda, la sequera és causa i conseqüència de problemes i situacions de risc mediambientals. Els incendis en són una, però no l'única. A conseqüència de la manca de pluges dels últims mesos, els embassaments i reserves d'aigua de Catalunya s'han anat buidant fins que la Generalitat ha hagut de recórrer a aplicar restriccions en l'ús de l'aigua. Aquestes restriccions, però, han afectat col·lectius com els pagesos, que no tenen alternativa per regar els seus conreus. 01.53 min El sector agrari veu amb preocupació la situació de sequera D'altra banda, la sequera també pot afectar la biodiversitat de certes zones, com és el cas del Pantà de Sau. Les reserves del pantà se situen per primera vegada a la història al 9,7% de la seva capacitat, que ha obligat a sacrificar els peixos que hi habitaven. Aquest dimarts va començar la retirada dels animals, que haurien mort igual a causa del transvasament previst de l'aigua cap al pantà de Susqueda. 01.09 min Sau comença a buidar de peixos el pantà | Marga Esparza