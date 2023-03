Resum de notícies a Catalunya del 16 de març de 2023

11:38

Mor l'expresident del Palau de la Música Fèlix Millet amb 87 anys.

L'expresident del Palau de la Música ha mort a la residència on vivia. Millet es trobava en règim de tercer grau penitenciari, a causa de la seva malaltia. Millet ha passat els seus últims anys de vida complint condemna pel desfalc del Palau de la Música Catalana, un dels casos de corrupció més importants que s'han jutjat a Catalunya i que el va sentenciar a 9 anys i 8 mesos de presó. Juntament amb el seu número 2, Jordi Montull, va ser condemnat per desviar més de 20 milions d'euros de la Institució cultural al seu patrimoni personal. Segons la sentència Millet i Montull van fer servir el Palau de la Música per vehicular les comissions de la constructora Ferrovial a CDC a canvi d'obra pública. En els últims anys, Millet també estava acusat d'ocultar el seu patrimoni per eludir el pagament de la multa que se li havia imposat per aquest cas.