L'alcaldable per Barcelona i presidenta de Valents, Eva Parera, no descarta un acord amb Patit Popular de Catalunya (PPC) o Ciutadans (Cs) a Barcelona per anar junts a les eleccions municipals: "Passi el que passi, segueixo oberta fins al dia abans de presentar la llista electoral".

Parera assegura que té "afinitats amb populars i ciutadans" a l'ajuntament i que ja els va proposar una coalició electoral per unir el constitucionalisme, però que "no tenen poder de decisió aquí. Són sucursals o franquícies d'un partit". La candidata de Valents descarta afegir-hi a VOX perquè "no volen fer coalicions" i no estan a l'ajuntament.

Parera: "Jo no soc Manuel Valls. Anem a governar" En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Parera descarta tancar acords postelectorals ni amb Ada Colau ni amb el candidat d'ERC, Ernest Maragall: "El nostre model de ciutat és absolutament antagònic al que estan fent ara". En aquest supòsit, Parera afirma que si calen els vots del seu partit per escollir alcalde, serà a canvi d'entrar al Govern: "Jo no soc Manuel Valls, No faré un Manuel Valls". Parera afegeix que qui vulgui els seus vots haurà de consensuar un programa perquè tenen vocació de governar: "Estem a 150 municipis i tenim 70 regidors. Anem a governar".

La ciutadania ja va fer "un vot de càstig" a Xavier Trias L'alcaldable de Valents considera que Xavier Trias "ja ha governat" i la ciutadania ja li va fer un vot de castic el 2015, quan va perdre les eleccions. Parera afegeix que Trias representa "el Banc expropiat, l'u d'octubre, els talls de la Meridiana o els CDR" i li retreu que es defineixi com el candidat pro empresa: "Escolti Sr. Trias, el seu president, Puigdemont, expulsa 7000 empreses de Catalunya".

Parera: "La ciutat de Barcelona no és segura" Parera afirma que un dels problemes de Barcelona és que la ciutat no és segura: "No és una percepció. Les xifres canten". Assenyala que se'ls acusava d'inflar els casos de delictes a la ciutat, però que les xifres mostres que cada dos minuts i mig hi ha un delicte i que el 80 % no es denuncien: "Ahir un pobre turista va morir en un intent de robatori. Fa uns dies troben un cadàver en un maleter i un tors a un contenidor. No ho havia vist mai". L'alcaldable de Valents denuncia que no hi ha prou Guàrdia Urbana ni Mossos d'Esquadra patrullant al carrer ni patrullatge a peu i que a les nits, no hi ha prou comissaries obertes.