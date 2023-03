L'Informatiu - 14/03/2023 | RTVE Catalunya

És una zona boscosa de difícil accés i el vent que bufa complica les tasques. El foc, que ha començat de matinada, ja s'ha donat per estabilitzat. Ara hi ha una vintena de dotacions que continuen desplegades... I s'han confinat els veïns de la urbanització de les Obagues.

Dos nois de 15 anys en llibertat vigilada i amb una ordre d'allunyament després que dos companys d'institut els hagin denunciat per una agressió sexual al pati. Els fets han passat al Vendrell. Hi hauria implicats 3 menors més, però tenen 12 anys i, per tant, són inimputables.

Investiguen si el tracte vexatori a un intern per part dels dos extreballadors de la residència El Serrat, de Vacarisses, es va produir amb altres usuaris.

IPC La inflació torna a créixer per segon mes consecutiu. És del 5,6 % a Catalunya. Ha repuntat tres dècimes respecte al gener. Al TSJ ha començat la repetició del judici als 4 exmembres de la mesa del Parlament que presidia Carme Forcadell el 2017.