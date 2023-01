Les reserves d'aigua cauen per sota del 30%

No plou com ho hauria de fer i, de mica en mica, i en silenci, els embassaments es van buidant. Feia molts anys que no els teníem amb un nivell tant baix com tenim ara. El 2023 comença amb els pantans en una situació crítica. De fet, des de la primavera de 2008, per tant, fa 15 anys que no teníem els embassaments amb tan poca aigua.

Els de les Conques Internes es troben per sota del 30 % de la seva capacitat, quan fa un any tenien el 57 % de les seves reserves. Els pantans de la Conca de l’Ebre també han baixat significativament en les darreres setmanes, i ara es troben de mitjana al 29,5 %. La meitat d’ara fa un any.

Els aqüífers, també en alerta No només és complicada la situació als pantans. Recordem que hi ha població que depèn dels recursos hídrics subterranis, com són els aqüífers que també han reduït el seu volum d’aigua dràsticament. Per exemple, l’aqüífer de Carme - Capellades, a l’Anoia, es manté en situació d’alerta des del maig de l’any passat, al situar-se en 323 metres per sobre del nivell del mar, fet que comporta restriccions en l´ús d’aigua. Estat de l'aqüífer Carme - Capellades a l'Anoia Situació crítica la que també trobem a l’aqüífer del Fluvià – la Muga, a l'Alt Empordà, on s’ha registrat un descens constant del seu nivell en els darrers mesos, actualment fregant els 15 metres sobre el nivell del mar. Estat de l'aqüífer Carme - Capellades a l'Anoia