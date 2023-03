El pantà de Sau es situa per primera vegada per sota del 10% en aquest segle. En concret, les reserves es troben en el 9,7% de la seva capacitat. Unes xifres que augmenten la situació crítica i la sequera existent a Catalunya. Aquesta situació excepcional ens deixa veure algunes imatges insòlites a l'embassament, com l'aparició d'unes petites embarcacions històriques al fons del pantà. Aquest dilluns, les reserves dels embassaments de les conques internes es situen en el 27% de la seva capacitat.

Aquest dilluns han començat les tasques per treure els peixos del pantà de Sau. Uns treballs que es realitzen abans del transvassament previst de l'aigua cap al pantà de Susqueda.

01.09 min Sau comença a buidar de peixos el pantà | Marga Esparza

Gran part d'aquesta extracció de peixos es fa amb 2 embarcacions de la confraria de Blanes que treuran els peixos vius. La previsió de la durada d'aquests treballs és d'1 mes i mig i que retirin diàriament 2 tones de peixos.

A l'embassament de Rialb el panorama tampoc és gaire alentador, ja que es troba a l'11 % de la seva capacitat. Aquest baix nivell de reserves d'aigua fa que el canal Segarra-Garrigues afronti la campanya de reg més difícil de la seva història. Ara mateix no hi ha restriccions de reg, però necessiten que plogui per evitar que la situació es compliqui a partir del mes de maig.