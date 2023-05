La campanya forestal d'enguany estarà marcada per la sequera

01:02

L'estat dels boscos i l'aigua disponible per combatre les flames incrementa el risc d'incendi

La sequera impactarà, sens dubte, en la campanya forestal d'enguany i els incendis que se'n puguin derivar. Per una banda pel que fa a l'estat dels boscos, molt secs i també per l'aigua disponible per poder combatre les flames.

És per això que la campanya forestal d'aquest any s'avança un mes respecte de l'any passat i començarà el proper 1 de juny. La campanya, que durarà fins al 30 de setembre, és una de les més difícils dels darrers anys i obliga els Bombers a actuar amb "molta intel·ligència" i a prioritzar els recursos. Des del govern demanen màxima prudència a la ciutadania i recorden que 9 de cada 10 focs es deuen a accions humanes. | INFORMA: Sergi Bassolas