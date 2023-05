Ernest Urtasun: "No crec que la mesa de diàleg estigui amortitzada"

Ernest Urtasun creu que el Procés està "sobretot" a la mesa de diàleg, i no tant a la taula dels dirigents europeus: "No crec que estigui amortitzada", ha dit. L'eurodiputat de Catalunya en Comú, eu "inqüestionable" que el president Aragonès toca més de peus a terra que els seus predecessors. En una entrevista al Cafè d'idees de Gemma Nierga, confia que la reforma penal "càpiga en els paràmetres" de la directiva europea per harmonitzar les penes per corrupció. El vicepresident del Grup dels Verds/ALE també espera poder parlar en català al Parlament Europeu abans d'acabar la legislatura: "Això també és fruit del diàleg. A poc a poc, es van donant passes en la bona direcció". I creu que ERC, Junts i el PSC "arrosseguen els peus" aprovant la llei de sequera perquè han "posposat el règim sancionador": "És una mesura feta només pensada en clau electoral"

En clau municipal de Barcelona, se sorprèn perquè Trias i Collboni tinguin un model de ciutat "més arrelat als anus noranta". Admet preocupació perquè Collboni "s'hagi obert completament" a pactar amb Junts perquè "sempre que hem pogut, les esquerres ens hem entès a Barcelona". I defensa que Colau està "en progressió constant" i "molt forta" perquè s'està parlant molt del model de ciutat. Confia que el "procés de canvi" cap a Sumar es faci "de forma exitosa" com quan es van construir els Comuns. Defensa no recórrer a la decisió de la JEC sobre l'escó de Borràs perquè "és un cas de corrupció": "Un cop va ser condemnada, hagués hagut de dimitir". I veu "Intolerable l'estil de matón" del diputat de Vox Antonio Ramón Gómez: "El mínim que podia fer Albiach és contestar-ho com ho va fer".