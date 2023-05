8:10

Els Mossos preparen un dispositiu davant les protestes a la Bonanova.

Els Mossos preparen un dispositiu de màxima seguretat davant les protestes convocades dijous a la plaça Bonanova, on hi ha un conflicte entre veïns i dues cases okupades. D'una banda, assistirà l'empresa 'Desokupa' que vol tirar pel dret i desallotjar els immobles... de l'altra, hi ha una protesta convocada pels ocupes. Els agents estan desplegats a la zona per garantir la seguretat, i l’Àrea de Mediació mira de rebaixar la tensió.