13:05

La pedregada malmet la poca collita que hi ha per la sequera

Les pluges d'aquest cap de setmana han arribat a Ponent, on han trencat la ratxa seca de més de 70 dies sense ploure. Una pluja que no és suficient per pal·liar la sequera i que, en algunes zones, ha anat acompanyada de calamarsades que han malmès alguns cultius. La pedra ha afectat diversos camps de fruiters i cereals de la Noguera, provocant pèrdues de fins al 100% en diverses finques.

Unió de Pagesos ha anunciat dues mobilitzacions el 9 i el 16 de maig per reclamar mesures "urgents" per fer front a la situació dels pagesos i reivindicar "la importància d'aquest sector com a motor econòmic del país".