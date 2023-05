Com es fan i es cuinen les enquestes electorals?

Jordi Sauret, doctor en sociologia i director de l'Institut Feedback d'Investigació Aplicada, ens explica com es fan i com es cuinen les enquestes electorals. "Les franges de frontera són importants pels partits. Hi ha gran volatilitat", ha dit en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga. Explica els motius de l'alta volatilitat i fragmentació del vot: falta d'identificació amb els partits i ideologies, i líders poc carismàtics o poc transversals. I ens detalla què és la famosa cuina de les enquestes electorals: "Per això les enquestes sovint són molt llargues".