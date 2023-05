UP denuncia Mercadona, Bonpreu i Lidl per fixar els preus de la llet

Unió de Pagesos ha denunciat davant de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) als supermercats Mercadona, Bonpreu i Lidl per fixar preus idèntics en la venda del cartó de llet de vaca UHT de marca blanca, com a mínim, durant quatre anys. Marc Xifra, responsable nacional del sector del boví de llet d'Unió de Pagesos, assenyala que han actuat com "un presumpte càrtel" i que "han fet servir la llet com a producte reclam". Assenyala que han vulnerat la llei de competència i la llei de la cadena alimentària, que "diu que s'ha de pagar el que costa", i -evidentment- cal pagar més del que costa. "Això és un problema d'estat", ha reivindicat, confiant en el fet que les autoritats responguin al preu de la llet fixat per Mercadona, Bonpreu i Lidl. "Estem tocats de mort, no abatuts", ha afegit.