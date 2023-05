Carme Elías: "Intento estar viva amb consciència d'on vaig"

A la nostra entrevista, l'actriu Carme Elías reclama fer pública la malaltia de l'Alzheimer per treure-la de l'àmbit familiar i no amagar-la. Un testimoni personal que explica al seu llibre "Quan deixi de ser jo". Ens ha explicat com van ser els primers símptomes i com encara l'evolució de la malaltia: "Intento estar viva passant el moment que estic passant, amb consciència d'on vaig, tot i que no m'agrada on vaig".

Demana que es comprengui la tria per una "mort digne" Carme Elías recorda que es va fer a la idea que acabarà perdent el cap: "Jo no estic boja, però acabaré estant boja" i demana respecte per la decisió de tenir una mort digna: "Crec que s'ha de fer justícia a la vida pròpia. Hem portat una vida plena i quan el meu cap ja estigui realment perdut, què hi faig aquí?". “��️ "No estic boja, però acabaré estant boja"



☕ Carme Elías espera que es respecti la seva decisió de "no anar fins al final sense saber qui soc"







No deixar-se arrossegar pel drama En una entrevista al 'Cafè d'idees' | La 2 i Ràdio 4, Elías recorda que els primers símptomes de l'alzheimer va ser el pànic escènic que va començar a sentir als escenaris: "Arriba un moment que vaig buscar ajut als metges i més metges i pastilletes i no veien res". Carme Elías diu que ara la malaltia ja es deixa notar en petites coses, que viu dintre d'ella tot i que pensa que déu-n'hi-do: "La meva facilitat de paraula no és la que era, tinc dubtes, estic més tancada a casa que és on em sento segura, però la meva voluntat és estar més activa i no deixar-me portar pel drama". “☕ Carme Elías explica com nota l'alzheimer diàriament | @columnaedicions @Grup62 @Planetadelibros



☕ Carme Elías explica com nota l'alzheimer diàriament

️ "D'aquí a un temps no em podràs entrevistar. Cada vegada estic més tancada a casa. Però vull estar activa i no deixar-me portar pel drama"





Està rodant un documental A banda del llibre que ha escrit sobre la malaltia que pateix, Carme Elías està rodant un documental sobre el desenvolupament de l'Alzheimer que li han diagnosticat amb la directora Claudia Pinto a qui explica que li ha donat el permís per decidir quan acabarà de filmar: "Ella decidirà, però això va molt a poc a poc". Reconeix que li passen coses estranyes caminant pel seu barri, carrers que li semblen nous, però no es posa nerviosa "perquè sé què porto a sobre". “☕ Carme Elías explica que està rodant un documental sobre el desenvolupament de la seva malaltia, amb la directora Claudia Pinto | @columnaedicions @Grup62 @Planetadelibros



��️ "Ella decidirà que ja prou"





