Carme Elías: "Intento estar viva amb consciència d'on vaig"

L'actriu Carme Elías ens presenta Quan deixi de ser jo: "L'escriptura sempre m'ha agradat. Vaig pensar deixar un testimoni. El que em proposaven era molt fàcil", ha dit sobre un llibre personal sobre el seu alzheimer. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, espera que es respecti la seva decisió de "no anar fins al final sense saber qui soc": "No estic boja, però acabaré estant boja". "Intento estar viva amb consciència d'on vaig", ha dit sobre la seva manera d'enfrontar la malaltia. I és que espera tenir la "mort digna" quan arribi al "punt de no retorn": "Intento estar viva passant el moment que estic passant, amb consciència d'on vaig".

Celebra que fer pública la seva malaltia li ha donat "moltes alegries", per bé que "no era fàcil" i va tenir "molts dubtes". Explica com va començar a detectar el seu alzheimer, "arrossegant el pànic escènic" i amb els metges sense identificar el problema: "Ara la malaltia es deixa notar bastant", admet. "D'aquí a un temps no em podràs entrevistar. Cada vegada estic més tancada a casa. Però vull estar activa i no deixar-me portar pel drama", ha explicat. I celebra com un regal que encara sigui autònoma, tot i la seva malaltia: "Tinc una bona vida", assegura.