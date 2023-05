L'advocat i expresident del PP a Catalunya, Alberto Fernández Díaz, té clar que no faria alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a qui acusa d'usar una agressivitat innecessària, ni alcalde a Ernest Maragall, pel seu tarannà independentista "legítim", però que no "comparteix" i per ser d'esquerres.

Fernández Díaz creu que els pactes són necessaris en política "per un bé comú" i que al PP només li queda pactar amb Xavier Trias o Jaume Collboni: "Em faria una pregunta: quin Xavier Trias i quin Jaume Collboni?"

En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Fernández Díaz creu que el PP tindrà "capacitat de decidir" a Barcelona perquè serà "el cinquè en concòrdia" i descriu els problemes que haurà d'afrontar el proper alcalde o alcaldessa de Barcelona si vol els vots dels populars: "L'alt nivell de delinqüència, les polítiques que ofeguen el trànsit i posen traves a l'activitat econòmica i la brutícia als carrers". L'expresident del PP a Catalunya demana a la resta de candidats centrar-se en aquestes qüestions més que debatre qui ha de ser alcalde: "El Daniel Sirera no té fàcil, però se'n sortirà".

Fernandez Díaz acusa Trias quan va ser alcalde el 2011 "d'estar més pendent de l'estelada" Alberto Fernández Díaz creu que Xavier Trias està intentant allunyar-se del 'Procés' i de Carles Puigdemont, però demana fixar l'epicentre de les municipals en el futur de Barcelona. L'expresident del PP a Catalunya recorda que va arribar a acords amb Xavier Trias el 2011, quan el PP tenia 9 regidors a l'ajuntament, i van aprovar pressupostos, ordenances, la reforma de la Diagonal o ajuts al barri de Canyelles: "Vam abaixar els impostos el primer any i mig, després se li va girar el cervell i va mirar cap al partit socialista. Estava més pendent que fos la delegació de la Generalitat a Barcelona i de l'estelada".

Fins a la normalitat la reunió de Feijóo amb fiscals Fernández Díaz està "seguríssim" que Alberto Núñez Feijóo serà el candidat del PP a les eleccions generals i que no hi haurà un canvi de candidat encara que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso aconsegueixi la majoria absoluta: "La lectura no serà si pot alterar el candidat del PP, que serà Feijóo, sinó com a unes primàries de les generals".

Fernández Díaz considera que Feijóo té experiència de govern, rigor, tarannà i experiència al capdavant d'una comunitat amb dues llengües. L'expresident del PP defensa que la trobada de Feijóo amb fiscals conservadors perquè diu "va ser discreta, no secreta. En cap cas s'ha amagat".