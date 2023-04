Carles Riera: "La proposta d'acord de claredat neix morta"

El secretari tercer de la Mesa del Parlament i diputat de la CUP, Carles Riera, s'ha pronunciat contra l'acord de claredat i creu que està "fora de lloc": "És una proposta que neix morta". Riera carrega contra la proposta d'acord de claredat perquè, diu, "fa fum": "No aporta una solució útil per una estratègia independentista eficaç".

02.32 min Aragonès aposta pel referèndum pactat i busca consens dels grups polítics

En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Riera deixa clar que sempre "seran presents" on realment s'estableixi una agenda de confrontació amb l'Estat pel dret a l'autodeterminació i considera que la trobada de partits convocada pel president Pere Aragonès "no és el cas, convoca una taula que ell vol fer a mida del PSOE". Riera creu que el president Aragonès ha d'escollir entre dos escenaris: taula de diàleg o una taula per un nou full de ruta independentista: "A les seves mans està".

“☕ La @cupnacional anirà a la trobada de partits amb el president Aragonès, en el marc de l'acord de claredat?



��️ "Està convocant una taula que vol fer a mida del PSOE", diu Carles Riera | @carlesral



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/5zPObZpe1s“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 27, 2023

Riera diu que l'acord de claredat està fora de lloc, perquè l'Estat ja ha dit que no hi pensa jugar i creu un error posar l'exercici d'autodeterminació "en mans de l'Estat". Carles Riera explica que el mode canadenc es va acordar després de dos referèndums unilaterals i des que es va establir no s'ha celebrat cap més referèndum: "Totes les forces del Quebec hi van votar en contra".