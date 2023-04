9:05

ENTREVISTA CAFÈ D'IDEES | La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, considera que l'acord de claredat és molt important perquè és l'única proposta per fer un referèndum que tothom "se'l senti seu": "El més important és que també hi siguin els del 'no'. Ens encantaria que hi fossin, que hi siguem tots".

Garriga creu que s'ha après la lliçó de l'1 d'octubre "en molts àmbits" i es treballa per aconseguir la legitimació del referèndum amb una "validació internacional".