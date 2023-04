El tan reclamant consens per fer front a la sequera ha quedat una mica més desdibuixat aquest dimecres a la sessió de control del Parlament. Davant les crítiques de PP i especialment Junts, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, demana als partits no fer un "pim pam pum electoral" amb la sequera. Aragonès ha recordat la manca d'acord a la cimera de la sequera.

01.07 min Pere Aragonès demana no fer un "pim pam pum polític" amb la sequera | Laura Herrero

Aragonès també ha acusat el PP de fer "populisme hidràulic" amb la decisió a Andalusia de tirar endavant amb la proposició de llei conjunta amb Vox per regularitzar els regadius a l'entorn del parc nacional de Doñana.

Proposició de llei de Junts El portaveu de Junts, Albert Batet, acusa el Govern de "portar una gestió erràtica" i ha anunciat la intenció de presentar una proposició de llei amb mesures concretes per fer front a l'emergència. L'objectiu de la proposició és que es puguin fer contractacions d'emergència com es va fer durant la pandèmia; una moratòria del règim sancionador als ajuntaments perquè "cal col·laboració, no imposició", i concrecions i garanties en matèria d'inversions. Després de recordar que el Parlament va aprovar una moció que instava el Govern a presentar un nou decret en aquest ple, Batet ha qüestionat la "credibilitat" d'Aragonès i l'ha acusat de governar d'esquena a la cambra catalana.

Transvasament de l'Ebre a Barcelona També el líder del PP català, Alejandro Fernández, ha estat especialment dur amb la "inacció del Govern" els últims 13 anys. Fernández li ha preguntat si preveu transvasar aigua de l'Ebre a Barcelona aquest estiu si continua sense ploure "perquè potser no li queda cap altre remei", però l'ha instat a explicar-ho als ciutadans de Tortosa.



Aragonès ha respost que amb això demostra el seu "desconeixement i ignorància" i ha insistit que ara la sequera és el principal problema de Catalunya. "El que no farem és aprovar una llei com la que volen fer a Andalusia per continuar assecant el paratge natural de Doñana. Això sí que és populisme hidràulic", ha sostingut el president català