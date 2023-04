Catalunya es trobarà en fase d'emergència per sequera al setembre si no plou en els pròxims mesos. Ho ha afirmat la portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja, que ha recordat que es tracta del principal problema que pateix ara mateix Catalunya.

També s’ha pronunciat en aquesta mateixa línia el director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes, assegurant que les reserves es troben actualment al 26% de la seva capacitat i que, de moment, les previsions meteorològiques no mostren ''un canvi de tendència”.

Aquesta situació comportaria noves restriccions per a la ciutadania, que des del gener ja ha reduït per tercer mes consecutiu el seu consum en 5 litres, situant l'actual en 180 per persona i dia. La portaveu del govern català i el titular de l’ACA han assenyalat també que les pluges que arribin el proper mes de maig seran determinants, després de deixar enrere un mes d’abril que ha ajudat més aviat “poc”, ja que ha estat una època més “seca del que tocaria per aquestes dates”.

Buidatge de peixos a Sau L'ACA ha finalitzat les tasques d'extracció de peixos del pantà de Sau. Entre l’1 de març fins l’actualitat s’han transferit un total de 13 hectòmetres cúbics entre l'embassamentde Sau i el de Susqueda. Després d’un mes de treballs, en els quals s’han pescat 2,6 tones de peixos d'espècies invasores, s’ha decidit retirar les embarcacions al donar per conclòs l’operatiu per a transferir gran part de l’aigua de Sau cap a l’embassament de Susqueda, amb l’objectiu de preservar la qualitat de l’aigua de la conca del Ter.