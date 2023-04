8:20

Transports s'obre a finançar les obres de la ronda nord al marge de la disposició addicional tercera.

El Ministeri de Transports busca fórmules per finançar les obres de la ronda nord al marge de la disposició addicional. Segons David Lucas, número dos del Ministeri, la Moncloa accepta limitar les obres al tram entre Terrassa i Sabadell, i en els pròxims dies enviaran la proposta. Segons la secretària general de Presidència, Núria Cuenca, tant el Ministeri com la Generalitat tenen "ganes d'arribar a un acord el més aviat possible".