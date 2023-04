El futbolista Dani Alves reconeix per primera vegada que va mantenir una relació sexual amb la dona que l'acusa d'agressió sexual, però diu que va ser consentida. Ha declarat davant la jutge que porta el cas en un nou intent de sortir de presó, on fa tres mesos que hi està, des del 20 de gener.

Segons ha pogut saber TVE, Dani Alves ha explicat que va mentir en la seva primera i única declaració davant la jutge per a protegir el seu matrimoni, però que avui diu la veritat perquè la seva dona ja ha sol·licitat la separació.

Assegura que aquella nit va haver-hi un galanteig entre la jove i ell, i que hi va haver una atracció sexual, que va acabar en una trobada sexual entre dos adults consentida per tots dos. Diu que mai va escoltar una negativa, ni va veure penediment per part d'ella. I que el va tenir aquella nit, i sempre, una conducta respectuosa.

Reconeix que podria haver estat més curós i amable després de l'acte sexual i això és tot el que podria retreure's, però res més. Demana que es reconegui la seva total innocència.

Una versió que contrasta amb la de la víctima, la que ha mantingut des del primer dia la noia de 23 anys qui està sota en tractament psicològic, i que no encaixa amb algunes de les proves recollides en el lloc dels fets. La defensa demanarà la llibertat provisional en els pròxims dies.