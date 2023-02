L'Audiència de Barcelona ha resolt que denega la sol·licitud de llibertat provisional per al futbolista Dani Alves i que havia demanat la seva defensa, a través de l'advocat Cristóbal Martell. Per tant, Alves es manté en presó preventiva i sense fiança per ser investigat per una presumpta violació en una discoteca de Barcelona el passat 30 de desembre. Alves està a Brians II per aquesta causa des del 20 de gener.

L'òrgan judicial conclou que "concorre un elevat risc de fugida" per la pena al fet que s'enfronta, "severs" indicis de criminalitat i capacitat econòmica "inflada". Els magistrats descarten que "siguin suficients" també les "mesures alternatives" que va proposar Martell per a "neutralitzar el risc de fugida" que han qualificat d'elevat.

La Fiscalia, a favor de la presó preventiva La Fiscalia havia demanat en una vista breu la setmana passada a l'Audiència de Barcelona que mantingui en presó preventiva a l'exjugador del Barça Dani Alves, acusat de violar a una jove en una discoteca en la nit del passat 30 de desembre, en considerar que persisteix un greu risc de fugida, esgrimint els múltiples indicis que en la seva opinió li incriminen, entre ells les proves d'ADN. L'advocada de la víctima creu que seria un atemptat psicològic per la jove. Mentrestant, la defensa del futbolista ha tornat a qüestionar la versió de la víctima en la vista celebrada aquest dijous després del recurs d'Alves per a demanar la seva llibertat provisional. 01.06 min Vista per decidir si Dani Alves segueix a la presó

Arguments de la defensa En el seu recurs, la defensa d'Alves ha demanat la seva llibertat a canvi de mesures per a garantir que no s'escapolirà, com lliurar el seu passaport, portar una polsera telemàtica i comparèixer diàriament en el jutjat. La defensa d'Alves s'ha remès al recurs que va presentar per a demanar la seva excarceració i, després d'insistir que el futbolista té arrelament suficient a Espanya per a garantir que no fugirà, qüestionava la versió de la víctima, entre altres aspectes perquè no presenta lesions vaginals. Els advocats d'Alves presenten el recurs contra el seu ingrés a presó

La fiscalia i l'acusació particular van sol·licitar que sortís de la presó Per contra, tant la Fiscalia com l'acusació particular exercida per la víctima sol·liciten a l'Audiència que mantingui a l'acusat en la presó, en considerar que persisteix el risc de fugida que va motivar que la jutgessa instructora acordés el seu ingrés a la presó i que es mantenen els indicis que l'incriminen. Ester García, advocada de la denunciant, va argumentat en el seu recurs l'alta capacitat econòmica de l'investigat, per al que va adjuntar documentació relativa a les empreses brasileres vinculades al futbolista, a més de les societats que administra a Espanya. En el seu escrit d'oposició al recurs, la lletrada subratlla també que la instrucció del cas s'està duent a terme de manera "àgil i sense cap dilació", sense que hagin variat en cap aspecte les circumstàncies que van motivar el seu empresonament, i que la mesura és necessària per a garantir la seva presència durant tot el procediment.



Presó provisional sense fiança des de la seva detenció Alves continua a la presó provisional, sense fiança, des del passat 20 de gener per ordre de la titular del jutjat d'instrucció número 15 de Barcelona, que va estimar que el risc que el futbolista fugi és alt, pels recursos econòmics que disposa i perquè no existeixen convenis d'extradició entre el Brasil, el seu país d'origen, i Espanya. Dani Alves ingressa a la presó de Brians I per una presumpta agressió sexual La magistrada va considerar també que existeixen suficients indicis que confirmen la versió de la víctima, qui va denunciar als Mossos d'Esquadra que el futbolista l'havia violat a l'interior del bany privat d'un reservat de la discoteca Sutton de Barcelona en la nit del 30 de desembre. Caso Alves: cuando los protocolos contra las agresiones sexuales funcionan ÁLVARO CABALLERO