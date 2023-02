01:27

L'Audiència de Barcelona manté Dani Alves en presó preventiva per la presumpta agressió sexual que hauria comès el 30 de desembre a la discoteca Sutton de Barcelona

L’Audiència de Barcelona considera que existeixen nombrosos indicis de culpabilitat per part del jugador. Indicis, afirmen els magistrats, que no parteixen únicament de la declaració de la denunciant. La resolució també assenyala a la capacitat econòmica de l'acusat que li permetria "abandonar Espanya en qualsevol moment".

Per tot plegat, el tribunal descarta les mesures alternatives a la privació de llibertat que havia plantejat la seva defensa. A més, els magistrats tenen en compte que el brasiler, malgrat que la seva defensa argumentés el contrari, té un major arrelament al Brasil on disposa d'una quinzena d'empreses. A banda, es tracta d'un país amb el qual no existeix acord d'extradició.

La resolució de l'Audiència de Barcelona implica que l'exblaugrana continuï entre reixes mentre continua la investigació judicial per la presumpta violació d'una jove de 23 anys | INFORMA: Sergi Bassolas