La Mesa del Parlament presentarà al·legacions l requeriment de la Junta Electoral Central (JEC) sobre el futur polític de Laura Borràs després de ser condemnada per les irregularitats a la Institució de les Lletres Catalanes. L'àrbitre electoral va acordar donar 10 dies a la presidenta en funcions de la Cambra i a Borràs perquè presentessin al·legacions. Amb aquesta decisió la JEC va traslladar la decisió sobre la retirada de l'escó a Borràs a Alba Vergès que ha d'explicar abans del divendres 28 d'abril si li manté i el motiu.

La Mesa ha acordat, amb el vot en contra del PSC, encarregar als lletrats de la Cambra les al·legacions per defensar la sobirania del Parlament i el seu reglament, que preveu que no es pot retirar l'escó fins que la sentència sigui ferma. En tot cas, el procediment de la JEC és el mateix que va seguir abans de retirar-li l'escó a l'exdiputat de la CUP, Pau Juvillà. Aleshores, com en el cas de l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, la JEC va optar per actuar sense esperar que una sentència ferma.

01.01 min El Parlament presentarà al·legacions contra la decisió de la JEC de retirar l'escó a Borràs.