Primera veu discordant dins de Junts per Catalunya després de la sentència condemnatòria de Laura Borràs. L'advocada i presidenta de la comissió de garanties de la formació, Magda Oranich ha deixat clar que si fos ella dimitiria com a presidenta del Parlament. "Si fos jo, dimitiria. Potser ja hauria dimitit". "Em sap greu que no dimiteixi, és de més dignitat", ha assegurat en una entrevista al Cafè d'idees a Ràdio 4 i La2 amb Gemma Nierga. De fet, ha pronosticat que "això pot acabar amb la seva expulsió de la presidència i fins i tot del seu escó com a diputada".

Contrària a deixar vacant la presidència Oranich, ha deixat, de fet, en evidència el plantejament de Junts de deixar vacant el càrrec mentre no hi hagi una sentència fema. "A mi em sap greu quan plantegen deixar vacant la presidència, perquè el Parlament és una institució que ens ha costat a tots molt". "Ara, potser algú veu bé aquest merder que s'organitza de deixar la plaça sense cobrir, jo personalment no ho crec", ha dit la lletrada, que s'ha mostrat partidària que la Cambra Catalana pugui funcionar amb normalitat.

El futur dins el partit Oranich també reconeix que els delictes comesos tal com es recullen a la sentència podrien ser considerats "delictes de corrupció". Tot i que veu "possible" que s'hagi fet més persecució a la presidenta de Junts pel seu paper polític, però no té clar que sigui un cas clar de lawfare com defensava aquest mateix secretari general de la formació, Jordi Turull. Ara bé, "de moment" és partidària d'esperar que la sentència sigui ferma abans de prendre decisions sobre el seu futur com a presidenta de JxCat. "El problema és si vol continuar sent presidenta del Parlament", ha advertit, i afegeix que és un tema "s'ha de resoldre de pressa". "Cal prendre decisions", ha dit alhora que ha recordat que "a la política catalana no es poden admetre determinades corrupcions".