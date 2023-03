L'actualitat d'aquest divendres passa per la cimera de l'aigua convocada pel president de la Generalitat per fer front a la sequera. La trobada reunirà a partir de les 17 hores a tots els partits amb representació al Parlament, tret de Vox, que no ha estat convidat.

Continuen les reaccions a la condemna per part del TSJC a 4 anys i mig de presó a Laura Borràs per les irregularitats en l'adjudicació de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes.