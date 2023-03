Santi Rodríguez: "Borràs deixarà de ser diputada en pocs dies"

Santi Rodríguez assegura que Laura Borràs deixarà de ser diputada i presidenta del Parlament en qüestió de "pocs dies": "No és si renunciarà, no hi ha debat". El secretari general del PP a Catalunya creu que la presidenta suspesa del Parlament i Junts per Catalunya sabien perfectament "que aquest moment arribaria": "Estem al final d'aquest culebrot". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, veu difícil aplicar l'article 180 del reglament del Parlament per obrir un procés de revocació al cas de Borràs, però admet que és una possibilitat.