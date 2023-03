Oranich: "Jo dimitiria si fos Borràs. És de més dignitat"

L'advocada Magda Oranich assegura que dimitiria si es trobés en un cas com el de Laura Borràs: "Si fos jo, dimitiria. Potser ja hauria dimitit". "Em sap greu que no dimiteixi, és de més dignitat", ha afegit, alhora que sosté que acabarà expulsada de la presidència i de l'escó del Parlament. La membre de la comissió de garanties de Junts per Catalunya creu que els delictes comesos podrien ser delictes de corrupció. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, veu "possible" que s'hagi fet més persecució a la presidenta de Junts pel seu paper polític, però no té clar que sigui un cas de lawfare. Creu que "de moment" no serà expulsada de Junts, ja que no hi ha sentència ferma, però admet que "el problema és si vol continuar sent presidenta del Parlament" i que "s'ha de resoldre de pressa". En aquest sentit, aposta per esperar una sentència ferma per prendre mesures a Junts, mentre al Parlament "cal prendre decisions": "A la política catalana no es poden admetre determinades corrupcions".