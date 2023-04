12:16

Trias s'obre a fer una consulta ciutadana sobre la unió del tramvia per Diagonal





El candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona, Xavier Trias, rebutja la connexió del tramvia per la Diagonal, però s'ha mostrat disposat a consultar la ciutadania si hi està d'acord o no. Ho ha dit en una conferència dins del cicle 'Objectiu Barcelona' avui, on ha remarcat que ell farà campanya pel 'no'. Trias defensa que "aquests diners els necessitem per a altres coses" i critica que l'alcaldessa va fer "una cosa impresentable, saltar-se una votació de ciutat", en referència a la votació en el ple sobre la unió de tramvia per Diagonal.