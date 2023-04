L'exsecretari d'organització de Ciudadanos, Fran Hervías, creu que Ciudadanos desapareixerà perquè no traurà representació a les principals ciutats a les eleccions municipals i autonòmiques del maig i el mateix passarà a les eleccions generals: "Ciutadans no és una solució, és un problema. És part del problema perquè no descarta donar suport a Pedro Sánchez". A més considera que continuarà havent-hi fugues de membres del partit taronja al Partit Popular aquesta mateixa setmana, amb algun "fitxatge d'alguns líders importants" però descarta a Begoña Villacís.

Qualifica a Arrimadas com la persona que més ha traït al PP Fran Hervías explica que quan va treballar pel PP, després d'abandonar Ciutadanos i deixar el seu escó al Senat, va fer llistes de possibles candidats a incorporar-se al Partit Popular. En aquestes llistes Hervias hi detallava les fortaleses i les debilitats de diferents candidats, entre d'altres, d'Inés Arrimadas: "És la persona que més ha traït al PP. Quan ha estat liderant un partit, l'ha enfonsat". Hervías recorda que Arrimadas ha donat suport a dues mocions de censura contra presidents del PP a Madrid i a Múrcia. “☕ @FranHervias ens explica quines són les debilitats d'Arrimadas per acabar formant part del PP.



Arrimadas va voler tenir un discurs més catalanista L'exsecretari d'organització de Ciudadanos explica que el 2015, quan Inés Arrimadas va liderar la oposició a Catalunya amb 25 diputats, va voler adoptar "tics catalanistes" per ocupar l'espai que havia deixat Unió Democràtica: "Ens trucaven diputats alertats que volia marcar un perfil més catalanista". Fran Hervías reconeix que quan la direcció del Partit a Madrid la va fer rectificar, ella ho va acceptar amb plena convicció i creu que "la seva capacitat de discurs" és una de les fortaleses de l'actual líder de Ciutadanos: "Quan se li insistia i se l'acabava de convèncer, et feia un discurs magnífic". “☕ @FranHervias assenyala els "tics catalanistes" d'Inés Arrimadas.



