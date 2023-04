Fran Hervias creu que Ciutadans desapareixerà

Fran Hervías augura que una davallada de Ciutadans en els propers comicis i creu que acabarà desapareixent: "Ciutadans no és una solució, és un problema. És part del problema perquè no descarta recolzar Sánchez". L'exsecretari d'organització de Cs assenyala el "gir ideològic i estratègic" d'Inés Arrimadas amb un pacte amb Sánchez i Iglesias, que va propiciar la seva marca perquè "no estava còmode". "Hi ha una situació d'emergència nacional que és Pedro Sánchez", insisteix per justificar el seu pas al PP. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, diu que el president Sánchez té "tics sociòpates" i que està fent un govern "autòcrata", "legislant amb Reials Decrets" i amb la governabilitat "sustentada" amb ERC. L'exdiputat al Parlament creu que Patricia Guasp "no és una líder" per Ciudadanos i insisteix que Arrimadas acabarà al PP. Assenyala els "tics catalanistes" que va mostrar l'exlíder taronja en la seva etapa a Catalunya. Descarta que Albert Rivera torni a la política a curt o mitjà termini. Avança un altre fitxatge important de Cs al PP, però descarta Villacís: "No té lideratge. Va obrir una negociació, però es va equivocar". I assenyala l'independentisme de crear dues Catalunyes: "La ruptura social que hi ha hagut passarà molts anys perquè torni a unir-se".