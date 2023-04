Laporta nega que el 'Cas Negreira' sigui corrupció esportiva

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, rebutja de ple totes les acusacions de possible "corrupció esportiva" pel 'cas Negreira'. Pràcticament dos mesos després que esclatés el cas, l'esperada compareixença del president blaugrana ha estat per defensar la innocència del club i deixar clar que el Barça no ha comès cap irregularitat i "no ha fet mai cap actuació que tingués com a objectiu final adulterar la competició per a aconseguir algun tipus d'avantatge esportiu".

Laporta defensa la transparència dels pagaments Laporta ha explicat que el Barça compta com la resta de clubs amb "l'assessorament professional" d'una persona amb "trajectòria de l'estament arbitral" i que aquest feia el seu treball "amb claredat i transparència". Així, ha defensat que "existien factures, pagades per transferència bancària". El president blaugrana ha comparegut amb els 629 informes tècnico arbitrals, 43 CD's i 4 informes, amb els que ha reiterat que l'agència tributària "no ha pogut demostrar que s'hagi pogut afectar cap resultat". "No ho ha pogut demostrar perquè no era possible". Laporta ha conclòs que "no és un cas de corrupció esportiva" i que "en tot cas, el Barça seria la persona perjudicada". Negreira reconeix que vivia del Barça