Televisió Espanyola ha tingut accés al sumari del cas Negreira. Entre centenars de documents hi ha la declaració d'Enríquez Negreira, en que assegura que la Federació Espanyola mai li va pagar perquè ja cobrava del Barça i que mai va fer servir els diners per comprar cap àrbitre. Al sumari del cas també figuren les factures amb pernils, mariscades, sandvitxeres o compra de monedes amb les quals justificava les despeses pels serveis al Barça.

Bartomeu, en canvi, va declarar que no tenia cap relació ni es reunia amb ell, sinó amb el seu fill. A més va advertir "és absurd dir que els pagaments eren per garantir que les decisions del Comitè d'Àrbitres no perjudiquessin el Barça".

Hisenda no pot acreditar el pagament a àrbitres ni proves per l'alteració de resultats RTVE

Pernils de dos mil euros

La inspecció de l'Agència Tributària també conclou que Enriquez Negreira no va incrementar el seu patrimoni, tot i que va facturar al Barça més de 7,5 milions d'euros sense que s'acredités una activitat econòmica per fer-ho. És aquí on Hisenda precisa que "aquesta manca d'explicació" podria ser "un indici" que les factures estarien encobrint serveis il·lícits com comerciar amb informació reservada del comitè arbitral, influir en les designacions o participar en alteracions de resultats, com sosté Fiscalia.

Caso Negreira: factura de un jamón de Guijuelo. RTVE.es

Entre la documentació hi ha informes de diversos àrbitres i també es parla d'un seguiment anònim als arbitratges que xiulaven al Reial Madrid. La documentació del cas a la que ha tingut accés RTVE.es també figuren factures de conceptes tan dispars com vols, fins a 2.000 en pernils, mariscades, o fins i tot assessoraments en interiorisme i sandvitxeres.