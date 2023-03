Sumari del Cas Negreira: surten a la llum factures i declaracions

En la seva declaració, l'exvicepresident dels àrbitres diu que mai va fer cap pagament a àrbitres, que les seves persones de contacte eren Rosell i Bartomeu i que li pagaven per garantir que les decisions arbitrals eren neutrals. Bartomeu, en canvi, va declarar que no tenia cap relació ni es reunia amb ell, sinó amb el seu fill, i que és absurd dir que els pagaments eren per garantir que les decisions del Comitè d'Àrbitres no perjudiquessin el Barça.

La inspecció de l'Agència Tributària també conclou que Enriquez Negreira no va incrementar el seu patrimoni i tampoc consta cap pagament a àrbitres ni cap prova de què influís en els resultats.

Entre la documentació hi ha informes de diversos àrbitres i també es parla d'un seguiment anònim als arbitratges al Reial Madrid.

També apareixen factures de material arbitral, electrodomèstics, pernils i restaurants, a més d'un sobre trobat a casa de l'exdirectiu Josep Contreras amb la nota d'obrir només si es produeix la desgràcia més gran del món.