Joan Laporta nega irregularitats en el Cas Negreira

Determinació del president del Barça, Joan Laporta, a l'hora de defensar el Barcelona sobre l'intent de compra d'àrbitres. Assegura que no va fer res per intentar adulterar la competició i que l'assessorament es va fer amb total transparència. Laporta considera que s'ha fet un linxament públic al Barça i carrega contra els presidents de la Lliga i del Reial Madrid. A més, el Barça podria presentar-se com a acusació particular en el Cas Negreira.

Joan Laporta parla de la campanya de desprestigi més important de la història del club, però confia que la UEFA els permeti jugar la Champions la temporada vinent. El president blaugrana considera que s'ha fet un linxament públic al Barça i carrega contra els presidents de la Lliga i del Reial Madrid.