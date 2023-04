01:07

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, demana als partits no fer política amb la sequera, sobretot després de les crítiques de Junts per Catalunya.

El portaveu de Junts, Albert Batet, acusa el Govern de "no fer els deures" amb la sequera i presenten una proposició de llei per fer front a l'emergència. El president català els ha demanat no aprofitar per fer política electoral amb aquesta qüestió.

La CUP i els comuns han carregat contra l'executiu català per no fer més per limitar l'arribada de creuers. Aragonès es mostra disposat a revisar l'acord.

El líder del PSC, Salvador Illa, lamenta que el Govern deixi "desemparats" els Mossos en causes judicials. El president de la Generalitat ha aclarit que "s'ha de deixat de perseguir determinades persones quan no hi ha lesions acreditades" | INFORMA: Laura Herrero